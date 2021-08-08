Установка систем пожарной сигнализации. Безопасность по всем канонам

Системы пожарных сигнализаций представляют собой комплекс технически сложных устройств, действие которых направлено на предупреждение и ликвидацию возгорания в помещении. Установка пожарной сигнализации позволяет повысить безопасность квартиры или дома, поэтому не стоит пренебрегать данным методом защиты. Установка систем пожарной сигнализации требует больших навыков и опыта.

Тип системы и технология ее подключения зависит от площади и некоторых особенностей жилого помещения. Современные системы пожарных сигнализаций фиксируют любые признаки пожара. Возникновение дыма или повышение температуры в помещении приводит к тому, что срабатывает звуковая сигнализация. Специальные датчики подают звуковой сигнал или передают сообщение на пульт охраны и мобильный телефон владельца жилища.

Одновременно с включением звукового сигнала начинает действовать система пожаротушения. В зависимости от типа оборудования, тушение пожара может осуществляться с помощью распыления воды, порошка или пены. Также есть комбинированные системы пожаротушения. Некоторые виды сигнализаций при обнаружении признаков пожара автоматически отключают системы вентиляции для того, чтобы блокировать быстрое распространение огня. Кроме этого, возможно включение дополнительной системы удаления дыма.

Системы пожарных сигнализаций состоят из следующих элементов: извещатели, датчики, приемно-контрольная аппаратура и дополнительные периферийные устройства. Датчики могут быть тепловыми, дымовыми, ручными, световыми или комбинированными. В современных системах предусмотрен особый принцип работы — аспирация, основанный на экспресс-анализе воздуха в помещении. В результате такого анализа выясняется, присутствуют ли в воздухе продукты горения. Если таковые обнаружены, система пожаротушения начинает действовать.

Приемно-контрольная аппаратура собирает информацию от датчиков. Именно эти данные определяют дальнейший алгоритм работы системы. К приемно-контрольной панели можно подключать компьютер, тогда просмотр информации будет доступен в любое удобное время. В некоторых случаях возможна установка периферийных устройств, которые позволят повысить эффективность работы пожарной сигнализации. Необходимость их установки должен определять специалист.