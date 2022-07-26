Устранение недочетов после приемки квартиры с отделкой

С каждым годом все большее количество покупателей недвижимости обращаются в специализированные компании, которыми выполняется приемка квартиры в новостройке с отделкой, для получения официального заключения. К сожалению, качество строительства вызывает много нареканий у владельцев нового жилья, которым приходится не только выплачивать ипотечный кредит, но и устранять строительные недочеты за свой счет.

Преимущества решения

Наличие официального документа, где перечислены все серьезные дефекты, допущенные застройщиком, является основанием для отказа от подписания передаточного акта.

Согласно положениям закона №214-ФЗ, дольщик имеет право отказаться от приема квартиры при обнаружении недостатков, которые ухудшают качество объекта. К ним относятся:

трещины в оконных рамах;

сквозное продувание конструкций;

незакрытые технологические отверстия;

кривизна поверхностей;

отклонение от планировочных норм;

неправильно установленные радиаторы отопления;

неработающая вентиляция;

отсутствие заземления в розетках;

прочие изъяны, создающие риски для безопасной эксплуатации жилплощади.

Застройщик не всегда соглашается с выдвинутыми претензиями, но серьезные недостатки все-таки устраняет. Закон не определяет точных сроков, отводимых для исправления ошибок, но практика показывает, что проблемы решаются в течение трех недель.

Алгоритм действий

Застройщик признает аргументированность требований, если приемка квартиры с отделкой была выполнена профессионально, то есть по отработанной методике и с применением специального оборудования. Специалисты компании «Ситипроф» применяют в работах лазерные дальномеры, лазерные уровни, анемометры, тестеры напряжения и другие инструменты, помогающие выявить скрытые недочеты. Опровергнуть выводы профессионалов невозможно, поскольку они подкреплены результатами измерений или проведенных исследований, а также фотоснимками.

Застройщик заменяет оконные блоки при обнаружении трещин в рамах ли в стеклах, переустанавливает входные двери (при отсутствии герметичности), заменяет некачественные розетки и сантехнические приборы (наличие трещин и сколов). Если не работают счетчики воды или электричества, застройщик вызывает мастеров из соответствующих служб, которые обязаны исправить допущенные ими ошибки.

Документ, составленный специалистами «Ситипроф», является основанием для рассмотрения дела в арбитражном суде, если застройщик откажется признавать и устранять ошибки строительства. На практике такие ситуации возникают редко, поскольку судебные тяжбы отрицательно сказываются на репутации компании. В интересах девелопера – как можно быстрее удовлетворить законные требования клиента.