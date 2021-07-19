Утепление балкона и лоджий в Киеве по низкой цене

Виды остекления балконов: функционализм и эстетика дополнительного пространства

Остекление балкона многократно расширяет его функциональность, а в сочетании с утеплением предоставляет хозяину дополнительное жилое пространство, увеличивая жилплощадь и поднимая, тем самым, уровень бытового комфорта его жизни. Рекомендуем вам по хорошей цене заказать евроокна в компании OKNA5.

Ввиду устойчивости идеи функционального минимализма в дизайне, спектр способов остекления за последние несколько лет значительно расширился, а качество материалов и уровень монтажных технологий, непрерывно модернизируемых согласно передовым инновационным веяниям, приблизились к совершенству.

Среди предлагаемых современным рынком видов остекления балконов сравнительно нетрудно выбрать оптимально соответствующий располагаемым условиям, размеру бюджета и ожиданиям вариант.

Теплое остекление балконов

Планируя полноценное утепление балкона, следует отдать предпочтение «теплым» способам остекления, технология которых базируется на использовании:

многокамерных профилей из поливинилхлорида с довольно толстым стеклопакетом;

стеклопакетов с утолщенными деревянными рамами современного производства;

систем на основе специального металлического профиля, состоящего из внутренних и наружных элементов с расположенным между ними теплоизолирующим терморазрывом;

оконных систем на основе комбинированного профиля, состоящего из деревянных и металлических элементов и надежной термоизоляции.

Следует помнить, что качественно утепленный балкон имеет высокие требования к прочности несущей конструкции, поэтому, прежде всего нужно убедиться в принципиальной возможности осуществления замысла. Кроме того, полноценное утепление обойдется на порядок дороже и потребует значительно больше сил и времени, особенно если предполагается снос внешней стены с объединением площадей комнаты и лоджии.

Холодное остекление балконов

Балкон, остекленный по холодной технологии, как правило, финансово доступнее и не превышает допустимый уровень нагрузки на опорную плиту. В теплое время года он способен превращаться в полноценную рекреационную зону, столовую или оранжерею, а при наступлении холодов — в практически полезный холодный склад, надежно защищенный от ветра, дождя и пыли.

Для воплощения данного замысла можно выбрать:

стекло или стеклопакет в обрамлении дышашей деревянной рамы;

легчайшую конструкцию на базе алюминиевого профиля;

недорогие варианты модульных пластиковых систем;

безрамные конструкции из сверхпрочного стекла, надежно укрепленного на верхнем и нижнем профиле, способные преобразить до неузнаваемости образ балкона, обеспечив полноценный панорамный обзор.

Вне зависимости от выбранного материала и технологии, остекленный балкон:

приобретает опрятный внешний вид;

надежно защищен от пыли и грязи, помогая поддерживать гигиену внутри жилища;

способствует сохранению тепла внутри помещения в холодный сезон;

имеет явные преимущества перед открытым балконом по уровню доступного функционала;

обладает звукоизолирующими свойствами.

Качественно остекленный балкон имеет высокую практическую ценность и эстетически привлекательный внешний вид. Вдумчивый выбор способа, материалов и дизайнерского концепта остекления определяет полноту раскрытия его потенциала и позволяет оптимально и с удовольствием использовать обустроенное пространство.