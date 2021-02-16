Утилизация аккумуляторов

Металлолом и аккумулятор — это металлический мусор, который собирается из различных металлов, что не утилизируемый или утилизируемый во вторичном металлургическом цикле. Его подразделяют по виду, который имеет большую часть в составе металлолома. По химическому составу он разделяется на марки, по физическому — на классы, по показателям качества — на сорта.

Обратите внимание на то, что аккумулятор — это основной источник металлического лома, который давно отслужил свой срок и превратился в отходы. Однако в грамотных руках он превращается в важную деталь, которая может стать сырьем для создания новых изделий. Поэтому, если у вас есть не нужный металлолом, не нужно им засорять свою территорию, лучше всего, сдать его фирме, которая специализируется в данной области и готова совершить прием аккумуляторов, подробнее на странице сайта. Благодаря этому, вы избавитесь от ненужного хлама и, конечно же, получите за это неплохие деньги.

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