Узаконить новую постройку

«Консалт Инвест Строй» проводит легализацию:

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Мы поможем узаконить мансарду или узаконить отдельный вход, узаконить постройку в Киеве и области. Заказчиком могут выступать как физические, так и юридические лица. На сайте cibcenter.com.ua вам окажут профессиональную помощь в подготовке перепланировки и ее корректному юридическому оформлению в установленном законом порядке.

Узаконить сделанную перепланировку

Если вы проводили перепланировку без разрешительной документации, то не сможете продать, сдать в аренду, подарить или оставить в наследство такую недвижимость до легализации проведенных работ. Узаконить готовую перепланировку квартир в Киеве сложнее, чем согласовать ее на стадии подготовки, но сделать это можно и нужно.

Помните: чем быстрее вы узаконите перепланировку, тем меньше возникнет сложностей.

Какие документы нужны для узаконивания перепланировки в Киеве и области?

паспорт, ИНН заказчика,

проект, по которому производилась/будет производиться перепланировка,

техпаспорт недвижимости,

правоустанавливающие документы (договор купли-продажи и т.п.).

«Консалт Инвест Строй» предоставляет полное юридическое сопровождение вашего заказа.

Мы возьмем на себя все заботы, начиная от сбора документов и до выдачи техпаспорта. В результате легализации перепланировки вы получаете техпаспорт с внесенными изменениями и выписку из госреестра о праве собственности. Стоимость легализации перепланировки квартир, дома будет весьма демократичной!

Цена легализации зависит от того, где находится недвижимость, на какой стадии узаконивания перепланировки сейчас проект, каких документов не хватает для оформления разрешений, как быстро вам нужно узаконить переделку. Стоимость рассчитывается отдельно в каждом конкретном случае.

Чтобы узнать ориентировочную цену, свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте или через форму онлайн-консультанта!

Невозможно всю жизнь прожить в квартире или доме и ничего не изменить! Перестановка, изменение внешнего вида помещения помогают создать уютное место, куда приятно приходить после тяжелого рабочего дня, организовать удобные рабочие места для сотрудников, оформить салон или магазин с запоминающимся интерьером. узаконивание перепланировки в Киеве и области. Но не всегда работы ограничиваются покраской стен: иногда мы сталкиваемся с необходимостью перекроить помещение, перенести внутренние перегородки или изменить назначение того или иного участка дома. Не каждая такая затея безопасна: иногда незнание может привести к повреждению несущих стен, и тогда под угрозой оказывается устойчивость всего дома.