В 2021 году в Севастополе отремонтируют 18 парков и скверов

В 2021 году 18 севастопольских парков и скверов ждёт обновление. 5 из них благоустроят по программе «Комфортная городская среда». Общественные слушания по их проектам пройдут уже в ближайшее время. Планами на будущий год директор Департамента городского хозяйства поделился в ходе осмотра сквера у школы №45, который благоустроили под занавес 2020-го.

Обновлённый сквер на улице Ивана Голубца, у школы №45 севастопольцы получили в качестве новогоднего подарка – реконструкция длилась около 10 месяцев и завершилась в последние дни 2020-го. Здесь оборудовали системы орошения и освещения, обновили плитку на дорожках, построили детскую и спортивную площадки, высадили новые деревья и кустарники, установили урны и лавочки, а также отремонтировали лестницы и подпорную стену. Все работы обошлись бюджету в 41 миллион рублей. Территорию передали на баланс ГБУ «Парки и скверы». После сдачи объекта жители стали обращать внимание чиновников на некоторые недоработки. Исправлять их пришлось уже в процессе эксплуатации.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Хотим немного дополнить и модернизировать в части эксплуатации. Допустим, лавочки переставим для удобной эксплуатации жителями. Люди, которые приходят, здесь новые площадочки… Мамы дают предложения – как бы им было комфортно находиться здесь».

Вносить изменения уже после сдачи общественных пространств в последнее время приходится довольно часто. Директор Департамента городского хозяйства объясняет: причина в так называемом опережающем проектировании. Большинство проектов по благоустройству, реализованных в ушедшем году, были созданы заранее ещё в 2018-м. Переделывать десятки документов сейчас – дорого. Чтобы избежать этих ошибок в дальнейшем, проекты работ на 2021-й создаются сейчас, своевременно, и обязательно проходят общественные слушания, заявляют власти.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Мы проекты закончили прошлых периодов, которых напроектировали очень много. Нам приходилось очень много доделывать, изменять. Сейчас мы хотим это полностью исключить. Люди должны знать и должны видеть, что они сами и выбрали, и должны подтвердить факты, которые будет реализовывать проектировщик».

Так, в ближайшее время на суд севастопольцев представят проекты 5 общественных пространств, которые ранее местные жители выбрали в ходе онлайн-голосования для реконструкции в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». Среди них, например, сквер на улице Софьи Перовской в Любимовке и площадь 50-летия СССР.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Там сделали кинотеатр – надо дальше развивать эту инфраструктуру. Там такая точка притяжения – автобусная, для перемещения людей, и жилая застройка там очень большая. Соответственно, нужно принимать окончательное решение: это же площадь, она должна эксплуатироваться не как автостоянка, а реализовываться для нужд населения».

Всего на 2021-й запланирована реконструкция 18 общественных пространств. Для сравнения, в минувшем году было благоустроено 14 объектов.

София Драговоз, Александр Устич, «Севинформбюро»