В 2022 году в Севастополе откроется Центр выявления и поддержки одарённых детей

1 сентября 2022 года в Севастополе начнёт работу Центр выявления и поддержки одарённых детей «Альтаир», который станет структурным подразделением городской Малой академии наук. Об этом в интервью нашему телеканалу сообщил директор учреждения Сергей Пасеин.

СЕРГЕЙ ПАСЕИН, директор Малой академии наук Севастополя: «Самое главное, что можно отметить, это комплекс мероприятий по поиску одарённых детей и по поиску высокомотивированных детей. Потому что это совершенно разные дети: те, которые могут много, но и те, кто хочет заниматься наукой, спортом и искусством. Мы будем проводить достаточное большое количество мероприятий, и наша главная задача – охватить как можно больше детей. На самом деле задача стоит ещё глубже: дойти до каждого ребёнка и развить в каждом ребёнке его таланты и способности».

Согласно планам, мероприятиями и программами Центра будут охвачены, по меньшей мере, 6 тысяч севастопольских ребят. Лучшие из лучших будут участвовать в образовательных профильных сменах и решать актуальные задачи, стоящие перед нынешними производствами.

СЕРГЕЙ ПАСЕИН, директор Малой академии наук Севастополя: «Сейчас мы работаем с технологическими партнёрами. Это и предприятия города Севастополя, это НИИ, это институты, которые ставят перед ребятами задачи, актуальные, сложные. И дети во главе со своими наставниками, также к этой группе присоединяются студенты, решают те кейсы, которые им дают технологические партнёры».

На обновление материально-технической базы для нового Центра в рамках нацпроекта «Образование» было выделено 225 миллионов рублей. О том, как в Севастополе будут искать одарённых детей, как будут проходить образовательные смены и какие направления будут развиты в Центре, Сергей Пасеин рассказал подробно в новом выпуске программы «Актуальное интервью».