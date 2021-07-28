В аэропорт «Симферополь» заблокирован въезд — СМИ

Неизвестный в среду утром заблокировал въезд в аэропорт «Симферополь» личными автомобилями, передает Крыминформ.

В аэропорту «Симферополь» авиалайнер Boeing совершил экстренную посадку Согласно данным издания, действия по препятствованию автомобилистам доступа к шлагбаумам перед территорией аэропорта парализовали движение на дороге к нему. Это привело к образованию большого затора.

Источник, близкий к аэропорту, сообщил, что акция носила спланированный и умышленный характер. По его словам, она была организованная нелегальными таксомоторными перевозчиками.