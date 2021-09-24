В аэропорту Симферополь откроется автокинотеатр

На привокзальной площади международного аэропорта «Симферополь» заработает автокинотеатр с 26 сентября, передает пресс-служба воздушной гавани.

В течение пяти дней здесь будет проходить фестиваль уличного кино «Vote To Film». На большом экране покажут лучшие отечественные авторские короткометражные картины. Победителя фестиваля выберут зрители. Они это смогут сделать при помощи света фар. В финальный день фестиваля победителя определят среди фильмов, набравших больше всего голосов в предыдущие дни. Лидер зрительского голосования получит приз от организаторов.

В дни фестиваля автокинотеатр будет работать с 20:00 до 22:00. Проезд на киноплощадку бесплатный и осуществляется по специальным флайерам, которые будут выдавать при въезде в зону кинотеатра. Заезд на парковку для зрителей кинофестиваля будет организован с 19:00, выезд – до 22:30. Количество мест ограничено.