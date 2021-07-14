В аэропорту Симферополь открылся пункт тестирования на COVID-19

Посетители международного аэропорта Симферополь получили возможность пройти тесты на COVID-19. Пункт тестирования открылся в отдельно стоящем павильоне на привокзальной площади перед пассажирским терминалом. Его запустила федеральная медицинская лаборатория «Гемотест».

Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 2,5 млн пассажиров за полгода Сдать анализы методом ПЦР могут все желающие. Результат теста на русском и английском языках будет отправлен на указанную при обращении электронную почту или выдан на месте. Также посетителям доступны экспресс-тесты на COVID-19 с возможностью получить результат уже через 15 минут.

Напомним, что в аэропорту Симферополь реализуется комплекс мер, направленных на профилактику COVID-19.