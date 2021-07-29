В аэропорту Симферополь отпраздновали день рождения Айвазовского поэтическим флешмобом на привокзальной площади, передает пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту «Симферополь» рассказали про образование затора Акцию, приуроченную к 204-летию со дня рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского, провели юные артисты театра-студии «Дом» из Иваново. На привокзальной площади, которая на время стала театральной сценой, они продекламировали стихи из рок-оперы Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского «Юнона и Авось».

Зрителями поэтического флешмоба стали пассажиры и посетители аэропорта.