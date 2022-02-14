В аэропорту Симферополь пьяный гражданин пытался дать взятку полицейским

В аэропорту «Симферополь» правоохранители задержали мужчину, отказавшегося надевать медицинскую маску. Об этом рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

В Крыму охранник пытался убить коллегу и был приговорен к колонии В ведомстве отметили, что полицейские во время патрулирования наткнулись на мужчину без медицинской маски и сделали ему замечание. Он проигнорировал просьбу надеть маску. Подошедшие полицейские во время беседы определили, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения и отвели его в специальную комнату для дальнейшего разбирательства. В свою очередь мужчина в грубой форме сообщил сотрудникам полиции, что он о них думает.

«В ходе опроса полицейские установили, что 38-летний житель Кронштадта собирался покинуть Республику Крым авиарейсом «Симферополь — Санкт-Петербург». При составлении административного протокола кронштадтец попытался дать взятку полицейским в сумме 3 500 рублей за не привлечение его к административной ответственности», — говорится в сообщении.