В аэропорту Симферополь впервые встретили прямой рейс из Владивостока

Международный аэропорт Симферополь принял прямой рейс из Владивостока. Двухпалубный 522-местный лайнер Boeing 747 прибыл в Крым 11 июля с полной загрузкой. Прямое авиасообщение между столицами Республики Крым и Приморья впервые в новейшей истории страны открыла авиакомпания «Россия», совместно с туроператором «Библио-Глобус». Ранее рейсы из Владивостока выполнялись с промежуточными посадками в других аэропортах.

Фото: Гала Амарандо

Первый самолет из Владивостока в аэропорту Симферополь встретили водной аркой приветствия. Boeing 747, высота которого 8 метров, а размах крыла – 65 метров, прошел сквозь направленные друг на друга из пожарных автомобилей струи воды. Первых пассажиров встретили генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков и управляющий директор туроператора «Библио-Глобус» Ирина Костенко.

Полеты между аэропортом Симферополь и Владивостоком будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока — по субботам, из Крыма — по воскресеньям. Маршрут станет самым протяженным в сети аэропорта Симферополь, время в пути составит около 10 часов.

Фото: Гала Амарандо

Генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин:

«Для нашего аэропорта, Крыма, да и всей России сегодня произошло историческое событие. Впервые открыто прямое беспосадочное авиасообщение между Симферополем и Владивостоком. Ранее на этом направлении были единичные рейсы, например, в 2015 году, но с промежуточными посадками в других аэропортах. Загрузка рейса свидетельствует о популярности маршрута. После открытия авиасообщения с Владивостоком география полетов в Крым расширилось до 56 направлений. Благодарим наших надежных партнеров авиакомпанию «Россия» и туроператора «Библио-Глобус», что помогли сделать Крым для жителей Приморья значительно ближе и доступнее».

Фото: Гала Амарандо

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко:

«Сегодня у Крыма есть все, чтобы стать лидером внутреннего туризма России. Подобное расширение географии полетов только способствует этому и повышает конкурентоспособность региона, предоставляя более комфортные условия для перелета».