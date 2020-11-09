В аэропорту «Симферополь» установили 3-метровый памятник Ивану Айвазовскому

В аэропорту «Симферополь» состоялась церемония открытия памятника великому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, передает пресс-служба воздушной гавани.

Трехметровый памятник Ивану Айвазовскому установят в аэропорту Симферополь Скульптурная композиция, высотой около 3,5 метров, установлена на привокзальной площади возле нового пассажирского терминала.

«Памятник, весом более четырех тонн, изготовлен автором скульптур «Вежливым людям» в Симферополе и князю Владимиру в Москве — народным художником России, академиком, профессором Салаватом Щербаковым», — уточнили в сообщении.