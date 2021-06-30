В аэропорту Симферополь заработали станции зарядки электрокаров

Станции по зарядке электромобилей заработали на территории международного аэропорта «Симферополь». Услуги предоставляет партнер аэропорта — отель MORE SPA&RESORT, передает пресс-служба воздушной гавани.

Одна станция быстрой зарядки и одна для обычной (медленной) располагаются на парковке P1 аэровокзального комплекса. Каждая рассчитана на зарядку двух автомобилей одновременно. От быстрой станции автомобиль заряжается в течение часа, от обычной (медленной) – за 6 часа. Воспользоваться станциями подзарядки могут все владельцы электромобилей.

Пассажиры аэропорта Симферополь также могут воспользоваться сервисом каршеринга.