В Алуште двое мужчин сняли 330 тысяч рублей с чужого счета

Мужчины в Алуште украли крупную сумму денег с банковского счета, передает пресс-служба МВД по республике.

В Ялте у ребенка украли дорогой телефон Согласно данным ведомства, местный житель пришел в гости к другу, чтобы совершить покупку в интернете. Чтобы завершить покупку, мужчине было нужно ввести номер банковской карты и CVC-код. Когда карта осталась без присмотра, хозяин квартиры украл ее.

«Пин-код от карты он знал, так как однажды вместе со своим знакомым был в магазине и запомнил цифры, которые тот вводил при оплате продуктов», — уточнили в пресс-службе.