В Алуште ФСБ задержала местного жителя за призывы в интернете к экстремизму

В Алуште сотрудники ФСБ задержали местного жителя за призывы в интернете к экстремистской деятельности, передает пресс-служба управления ведомства по Крыму и Севастополю.

«Пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети интернет», – уточняется в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что крымчанин 1984 года рождения размещал на своих интернет-страницах материалы, в которых призывал к совершению насильственных действий в отношении граждан по национальным признакам.