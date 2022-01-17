В Алуште к курортному сезону отремонтируют центральную набережную

Основные строительные работы по капитальному ремонту центральной набережной в Алуште будут завершены к началу курортного сезона. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Галина Огнева.

Аксенов: ситуация с водоснабжением в Алуште нестабильная «В ближайшее время нас ждет грандиозное событие, капитальный ремонт Центральной набережной – «сердца» нашего любимого города. Особое внимание будет уделено инженерным коммуникациям, проходящим как по набережной, так и под ней», – отметила она.

На данный момент проект находится на проверке у главного архитектора. Финансироваться проект будет за счет республиканского и местного бюджетов.