В Алуште местные жители будут получать воду один раз в сутки

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что с 20 апреля вода в городе будет подаваться один раз в сутки. Об этом она написал на своей странице в соцсети Facebook.

В Алуште ужесточат графики подачи воды для местных жителей Так, с 20 апреля жителям Алушты вода будет подаваться один раз в сутки с 18:00 до 23:00.

По ее словам, данное решение оправдано экономически. Власти считают, что единоразовая пятичасовая подача воды позволит экономить воду и даст возможность гражданам сделать домашние дела и набрать воду в емкости до следующей подачи.