В Алуште поймали серийных воров

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште при проведении оперативно-розыскных мероприятий раскрыта серия краж, совершенных со строительных объектов города. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Стражи порядка задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении по меньшей мере четырёх хищений на территории города.

Как установили полицейские, двое мужчин, вступив в сговор, специализировались на кражах строительных материалов в территории частных и общественных строек. Кроме того, собрана доказательственная база по факту кражи женской сумочки с личными вещами, которая была ненадолго оставлена без присмотра на столике в одном из кафе Алушты.

Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.