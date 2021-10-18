В Алуште пройдет V международная выставка легкой промышленности

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В Алуште пройдет юбилейная  выставка легкой промышленности «Красная нить», которая  ознакомит с достижениями и новыми тенденциями в развитии качественного производства продукции легкой и текстильной промышленности. Мероприятие состоится 29-30 октября в отеле «Море».

Одной из главных идей площадки является создание атмосферы комфортного делового общения и, одновременно, праздничной и яркой демонстрации современной стильной продукции гостей и участников мероприятия. Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства промышленной политики РК.

Организаторы также сообщили, что 30 октября в 18:00 состоится  «RIVIERA FASHION WEEK», на котором будут представлены лучшие модельеры и дизайнеры России. Мероприятие пройдет в рамках «Всероссийского конкурса дизайнеров» и Международной выставки легкой промышленности «Красная нить».

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