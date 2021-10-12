В Алуште ребенок получил ожоги при возгорании автомобиля

В селе Изобильное загорелся автомобиль, в результате чего четырехлетний мальчик получил ожоги, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Частный дом горел в Симферопольском районе утром 3 января Отмечается, что 7 октября отец со своим сыном отправился в лес на автомобиле. Затем несовершеннолетний был доставлен в медучреждение с ожогами.

Согласно данным ведомства, ребенок находится в больнице с ожогами конечностей и лица общей площадью до 13%. Его состояние стабильнее, угрозы жизни и здоровью нет. Отцу также оказана медпомощь.