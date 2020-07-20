В Алуште туристы стали пленниками колеса обозрения

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым

В Алуште сотрудникам госучреждения «Крым-Спас» пришлось вручную прокручивать колесо обозрения, чтоб спустить на землю зависших в кабинке в воздухе отдыхающих. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Днем на пульт МЧС поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии, приведшем к остановке аттракциона «колесо обозрения». В этот момент на высоте в двух кабинках находились шесть человек, в том числе двое детей. К месту ЧП оперативно выехала дежурная смена Алуштинского спасательного отряда.

— Приехав на место, спасатели быстро оценили обстановку и решили опускать колесо вручную, — рассказал подробности министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. — Специалисты «Крым-Спас», используя трехколенную лестницу и альпинистское снаряжение, поднялись к мотору аттракциона и вручную прокрутили маховики двигателей, опустив кабинки аттракциона к посадочной площадке.

В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.