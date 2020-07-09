В Алуште в ДТП попали пятеро детей из-за пьяного водителя без прав

Два автомобиля столкнулись в Алуште — пострадали двое несовершеннолетних детей, передает пресс-служба МВД по РК.

В Симферопольском районе произошло ДТП с участием шести автомобилей ДТП произошло накануне вечером в районе села Приветное. Водитель авто ВАЗ-21053 выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

«В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров – 9-летний брат и 12-летняя сестра – получили телесные повреждения. Всего в автомобиле находились пятеро детей», — отметили в сообщении.