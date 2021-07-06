В аптеках Севастополя скоро можно будет купить отечественный тест на COVID-19

Фото: «Имбиан Лаб»

Отечественный экспресс-тест на выявление антигена к Covid-19 скоро можно будет свободно купить в аптеках Севастополя. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на представителя фирмы-разработчика «Имбиан Лаб». Сейчас новосибирским тестом уже пользуются прилетающие в столичный аэропорт «Домодедово».

Представитель компании Николай Митрохин подчеркнул, что это – первый тест на коронавирус, который полностью разработан в России. Ранее медработники использовали в основном китайские, голландские или корейские тесты.

По имеющейся информации, от тестов китайского производства стали отказываться из-за низкой точности (около 60%). В корейских тестах часто обнаруживали брак изделий, а у швейцарского теста, которых пытался выйти на российский рынок, Росздравнадзор вообще отозвал удостоверение. При этом, большая часть всех тестов в нашей страны – это копии китайских образцов.

«Преимущество нашего теста в простоте, скорости и точности. Его можно применять в домашних условиях, а результат будет уже через 15 минут. Это крайне важно, учитывая агрессивность вируса и скорость его распространения», – пояснил Николай Митрохин.

Разработчики заявляют, что точность теста «Имбиан Лаб» – 98%, это подтверждено клиническими исследованиями. Данная тест-система успешно прошла регистрацию в Росздравнадзоре.