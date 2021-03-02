В Армянске потратят 21,7 млн рублей на ремонт сквера «Титан»

В Крыму определили единственного исполнителя работ по ремонту сквера «Титан» в Армянске. Цена контракта составила более 21 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы РК опубликовано на сайте правительства региона.

Компания «ВАД» начала укладку асфальта на трассе Симферополь – Евпатория «Определить общество с ограниченной ответственностью «СИК «Альфатек» единственным подрядчиком по муниципальному контракту», – уточняется в сообщении.

Подрядчику предстоит выполнить не менее 70% работ собственными силами в срок до 1 августа 2021 года.