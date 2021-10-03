В арт-отеле «Украина» открылась выставка фотохудожника из Омска

В арт-отеле «Украина» открылась выставка омского фотохудожника Олега Деркунского, который является победителем многих фотоконкурсов у себя на родине. Крым фотограф посещал с раннего детства, а его близкое знакомство cСевастополем произошло 7 лет назад.

ОЛЕГ ДЕРКУНСКИЙ, фотохудожник (Омск): «Наконец-то, когда Крым стал наш, как теперь говорят, мы были на пленэре в Феодосии, и поехали специально в Севастополь, а потом уже взяли автомобиль и поехали кататься по Крыму, заезжали в Севастополь».

С 2017 года Олег Деркунский ежегодно принимает участие в традиционном Севастопольском пленэре. Во время его проведения и открылась персональная выставка фотографа. Подавляющее большинство представленных в экспозиции работ – это особый взгляд фотохудожника на самые известные места Севастополя.

ОЛЕГ ДЕРКУНСКИЙ, фотохудожник (Омск): «Вот, например, Херсонес. Потрясающий совершенно кусок города. Жалко, конечно, что его превратили сейчас неизвестно во что, какой-то тротуар постелили. И, мне кажется, вся эта прелесть средневековая и даже «досредневековая», она куда-то исчезла».

На выставке также представлено несколько работ, сделанных фотографом в Судаке, ещё в советское время.

ОЛЕГ ДЕРКУНСКИЙ, фотохудожник (Омск): «Это вообще в 84-м году было сделано. Кстати, «Сменой-8М». С неё потом все отсканировано, естественно, на компьютере обработано».

Выставка Олега Деркунского развёрнута на третьем этаже арт-отеля «Украина». Посетить её можно до 12 октября. Вход свободный.