В Артбухте могут появиться очистные сооружения с глубоководным выпуском

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В районе Артиллерийской бухты Севастополя могут оборудовать локальные очистные сооружения с глубоководным выпуском в рамках создания системы ливневой канализации. Об этом стало известно в субботу, в ходе заседания Правительства города, пишет новостной портал ForPost.

Власти города внесли первый этап создания системы ливневок в перечень объектов, которые будет проектировать и строить один подрядчик «под ключ». Докладывал по этому вопросу директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. По его словам, такое решение позволит ускорить строительство, предусмотренное программой развития Севастополя.

«Предусматривается строительство локальных очистных сооружений – это первая очередь с глубоководным выпуском в районе Артиллерийской бухты – социально значимый объект инженерной инфраструктуры», – подчеркнул Гапицонов.

Сомнения в допустимости подобного проекта с выпуском в Артиллерийскую бухту выразила сопредседатель Севастопольского отделения ОНФ Наталья Мильчакова.

«Название глубоководный подразумевает, что любые стоки – ливневые или канализации – уйдут под слой термоклина, то есть в холодную зону, и подниматься на поверхность не будут. Так работают глубоководные коллекторы в Голубой, Ялте, Сочи и так далее. В Артиллерийской бухте это невозможно, как и в целом Севастопольской бухте, так как ее глубина не превышает 14-16 метров, то есть нет условий для сброса и, главное, нет клина – промежутка водных масс. Получается, что все уйдёт и ляжет якобы на дно, по факту перемешиваясь с водой бухты. Это гибель всего живого как минимум и зловония как максимумпод ключ», – подчеркнула ученый в разговоре с ForPost.

Кроме того, в этот же список объектов «под ключ» Правительство включило проектирование и реконструкцию второй очереди парка Победы. Постановление, которое нужно для организации финансирования, тоже приняли на субботнем заседании.