В «Артеке» началось обучение советников директоров школ

В «Артеке» объявлен старт обучения советников директоров школ по воспитательной работе. 25 февраля в международном детском центре началась образовательная программа. В заочной части слушатели пройдут подготовку онлайн, а очная часть пройдёт в «Артеке». Полный курс обучения рассчитан на 109 часов.

Участников обучения приветствовал заместитель министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов:

«Вы пионеры, первые, кто в рамках конкурса был отобран и сегодня становится участником наших образовательных модулей. Важность и приоритет работы по усилению воспитания в школах понятен всем, это государственная задача, для решения которой внесены изменения в закон «Об образовании».

Программа обучения разработана «Артеком» совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО, Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена, Российским движением школьников, а также при непосредственном руководстве Администрации президента Российской Федерации и Минпросвещения России.

На конкурс поступило 5600 заявок – 14 претендентов на место. Напомним, 1 марта 2021 года в школах десяти регионов России утверждена должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. В пилотном проекте принимают участие Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ставропольский край и Севастополь. Готовить будущих специалистов по воспитанию в школах будет Международный детский центр «Артек».