В Австралии в торжественной обстановке отметили День России

Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня России состоялись и за рубежом. Так в австралийском городе Сиднее 12 июня наши соотечественники собрались в Сентенниал Парке у установленных там русских пушек, прибывших на материк после окончания Крымской войны в качестве трофеев англичан.

СЕМЁН БОЙКОВ, атаман Посольского Австралийского отдела Забайкальского казачьего войска:

«На мероприятии в Сиднее были обнародованы и зачитаны ранее неопубликованные секретные архивные документы. В том числе, переписка министра Австралии от 1917 года, где говорится, что пушки должны быть возвращены в Россию».

Под звуки одной из самых известных российских военных композиций – марша Лейб-гвардии Преображенского полка – знамённая группа в торжественной обстановке пронесла государственный флаг России. Помимо казаков Австралийского отдела Забайкальского войска, на праздник прибыли представители пророссийской диаспоры и австралийских политических партий.