В Бахчисарае снова открыли для посетителей Ханский дворец

В Бахчисарае вновь открыли для посетителей Ханский дворец, передает пресс-служба министерства культуры РК.

В Бахчисарае закрыли для туристов Ханский дворец «С 10 февраля открыт для посещения экскурсионный объект «Ханский дворец». Вход посетителей с целью экскурсионного обслуживания осуществляется через Южные ворота дворцового комплекса. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник функционирует в штатном режиме (график работы и правила посещения опубликованы на сайте учреждения)», – уточняется в сообщении.

Вчера, 9 февраля, сообщили, что Ханский дворец в Бахчисарае закрыт для посещения до особого распоряжения.