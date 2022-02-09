В Бахчисарае закрыли для туристов Ханский дворец

В Бахчисарае закрыли для посещения до особого распоряжения Ханский дворец. Соответствующая информация размещена на сайте Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.

Глава РК сообщил, когда будет завершена реставрация Ханского дворца «В связи с проведением противоаварийных работ с 9 февраля 2022 года до особого распоряжения для посещения закрыт экскурсионный объект Ханский дворец», – уточняется в сообщении.

Напомним, что ранее на стене здания свитского корпуса Ханского дворца появилась большая трещина в результате проведения земляных работ.