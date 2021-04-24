И просто хорошие новости в субботу. В Бахчисарайском парке миниатюр приютили найденных в лесу волчат. Зверят принесли посетители. О том, как обитатели лесов и степей обживаются на новом месте журналистам рассказал директор парка. По словам Виктора Жиленко, волчата живут в парке уже почти две недели. Когда их только принесли, они громко пищали и были очень маленькими. А еще голодными как волки! На помощь малышам пришла местная коза по кличке Роза. На ее молоке щенята отъелись и теперь чувствуют себя хорошо.

ВИКТОР ЖИЛЕНКО, генеральный директор «Парка миниатюр» в Бахчисарае: «Они на козьем молоке очень хорошо себя чувствуют, хорошо отъелись. Шесть раз в день мы их кормим по 50 грамм маленькими порциями, но часто, поэтому они и стройные, и хорошо сложенные».

Директор парка также рассказал, что в крымских лесах с волками борются. Вот и с матерью волчат, видимо, что-то случилось – без веской причины она бы детенышей не бросила.

ВИКТОР ЖИЛЕНКО, генеральный директор «Парка миниатюр» в Бахчисарае: «В теории, мы должны были от них избавиться, но мы решили оставить их в зоопарке. Мне они, лично, очень понравились. В лесах волки постоянно под прицелом охотников, поэтому мы их не отпустим в лес ни за что, будут жить в нашем зоопарке и будут нашими звездочками».