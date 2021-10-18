В Бахчисарайском районе два человека получили травмы в результате ДТП

В результате ДТП в Бахчисарайском районе травмировались два человека, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Легковой автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Севастополе ДТП произошло накануне вечером в районе села Кочергино с участием авто Chevrolet. Так, водитель автомобиля допустил опрокидывание машины в кювет.

«Сотрудники Бахчисарайского отряда «КРЫМ-СПАС» извлекли пострадавшую из перевернутого автомобиля и передали ее врачам скорой медицинской помощи. Всего в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало два человека», — рассказали в ведомстве.