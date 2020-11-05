В Бахчисарайском районе двое мужчин отравились угарным газом

В Бахчисарайском районе Крыма двое мужчин отравились угарным газом при эксплуатации печного отопления. Такую предварительную версию гибели крымчан озвучили в пресс-службе регионального Следкома.

В Симферополе 17-летний хулиган разобрал чужой автомобиль на запчасти Трагедия произошла в частном домовладении села Новопавловка.

«Были обнаружены тела двух местных жителей – 72-летнего мужчины и его 46-летнего сына. Погибших обнаружили родственники, которые приехали их навестить», – уточнили в сообщении.