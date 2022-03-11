В Бахчисарайском районе из-за непогоды временно закрыты четыре пещерных города

Фото: Пелагея Попова/ForPost

Временно для туристов для посещения закрыты Чуфут-Кале, Качи-Кальон, Мангуп-Кале и Эски-Кермен. Причина – неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает новостной портал ForPost, ссылаясь на администрацию Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, куда входят эти памятники истории полуострова. «Закрылись в целях безопасности, из-за гололёда при подъёме к городам. Погода немножко наладится, и мы откроемся. Будем работать в прежнем режиме», — говорит администрация музея.