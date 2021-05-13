В Бахчисарайском районе участковый в одиночку задержал рубщиков можжевельника

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Бахчисарайскому району Руслан Музафаров в одиночку задержал двух злоумышленников, подозреваемых в вырубке можжевельника. Об этом сообщает пресс-служба Крымского управления МВД. После поступления сведений о незаконной деятельности в лесном массиве Руслан Музафаров отправился на место происшествия, где обнаружил спиленные деревья и личные вещи неизвестных. Чтобы поймать нарушителей закона на месте преступления полицейский спрятался и дождался их возвращения за «добычей».

НАТАЛЬЯ КАШКАРОВА, официальный представитель МВД России по Республике Крым: «Задержанными оказались два местных жителя в возрасте 19 и 26 лет, которые пояснили, что договорились спилить самые толстые стволы можжевельника, которые могут быть использованы для изготовления различных сувениров и их продажи туристам. Своими незаконными действиями граждане причинили государству материальный ущерб на общую сумму более 125 тысяч рублей».

У задержанных были изъяты инструменты, которыми они успели спилить более 10 можжевеловых деревьев. Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Бахчисарайскому району возбудили уголовное дело за незаконную рубку группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет. На данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В пресс-службе правоохранительного органа также подчёркивают, что злоумышленникам придётся возместить нанесённый ими материальный ущерб.