В Бахчисарайском районе закрыли девять классов из-за заболевшего учителя

В Бахчисарайском районе Крыма перевели учеников девяти классов одной из школ на дистанционное обучение из-за заболевшего учителя, передает Крыминформ, ссылаясь на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталью Пеньковскую.

COVID-19 за сутки обнаружен у 55 человек в Крыму «Граждане должны понимать, что это не из-за массового заболевания. Девять классов закрыты из-за одного человека», – уточнила Пеньковская.

В свою очередь министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик отметила, что на полуострове из-за COVID-19 переведены на «дистант» 623 ученика 30 классов в 11 школах.