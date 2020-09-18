В Балаклаве мужчина ударил ножом в живот своего собутыльника

В Балаклаве во время застолья между мужчинами произошел конфликт из-за музыки, который закончился поножовщиной, передает пресс-служба МВД по Севастополю.

В Симферополе произошла драка с применением пистолета «Во время спора 38-летний приятель схватил со стола нож и нанес удар своему 28-летнему знакомому в область живота. Потерпевший вынужден был обратиться в медицинское учреждение, где сообщил, что его на улице ударил неизвестный», — уточнили в сообщении.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.