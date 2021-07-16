В Балаклаве на туристическую палатку упал валун

Фото: «Подслушано в Севастополе» / «ВКонтакте»

Большой валун обрушился на туристическую палатку, которая была установлена под скалой. Происшествие случилось в Балаклаве, в районе пляжа Васили, пишет новостной портал ForPost.

К счастью, в момент инцидента в палатке было не было людей, иначе бы могла произойти трагедия. Информация о ЧП разлетелась в соцсети «ВКонтакте». В комментариях люди отметили, что ставить палатку прямо под обрывистым склоном было очень опрометчивым решением – хорошо, что всё обошлось только испорченным имуществом.

«Там даже краской было написано, что так палатки ставить плохо. Ночью даже иногда слышно, как камешки скатываются», — подчеркнул Сергей Парфёненко.

В Центре гражданской защиты уточнили, что происшествие случилось не на самой территории пляжа Васили а рядом, на дикой части берега. На место выехали спасатели, зафиксировали, что произошёл обвал и помогли туристам откатить валун от палатки. Сотрудники Центра подчеркнули, что неоднократно предупреждали, что «дикий» отдых в таких местах может быть опасен. Об этом говорят и установленные таблички.