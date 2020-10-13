Фото: sev.gov.ru

В Балаклаве начали асфальтировать центральную улицу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Севастополя. Ремонт участка улицы Новикова от улицы Ракетной до улицы Мира проводит «Севавтодор». Общая площадь объекта – 9 тысяч квадратных метров.

«Вчера мы закончили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, сейчас выполняем работы по устройству выравнивающего слоя. Позже будет уложен верхний слой», – сообщил начальник отдела технического контроля ГБУ «Севавтодор» Николай Калягин.

В работах сейчас задействовано 28 человек и 8 единиц дорожной техники. Власти города обещают: дорогу должны сдать в этом году.

Всего в Балаклавском районе в этом году запланирован ремонт 25 дорог общей протяженностью 21 км. На реализацию программы направлено 200 млн рублей.