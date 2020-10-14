В Балаклаве обвалилась подпорная стена

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Ещё одна подпорная стенка частично обвалилась – это уже второй случай за неделю, сообщает новостной портал ForPost. Недавно не выдержала стенка на 4-й Бастионной, а теперь – в Балаклаве, на улице Герасима Рубцова. О её сомнительном состоянии было известно уже достаточно давно.По словам местных жителей, которые жалуются на ситуацию в соцсетях, частичное обрушение стенки на тротуар произошло неделю назад. Это произошло недалеко от многоквартирного дома, который обслуживает ГУП «УК Балаклавского района».«Разбором завалов никто не занимается! Оставшаяся часть забора в скором времени так же обрушится! Рядом в этот момент могут оказаться люди! Почему не предпринимаются меры по предотвращению обвала? Почему аварийная территория не огорожена в соответствии с правилами безопасности?» – приводит их слова ForPost.В Управляющей компании пояснили: они знают о происшествии, но подпорные стенки, которые находятся на муниципальной территории, не входят в их компетенцию и не находятся на обслуживании.Глава Балаклавского муниципалитета Евгений Бабошкин рассказал: местные жители неоднократно жаловались по поводу аварийного состояния стены. Муниципалитет передал информацию в профильные ведомства, но переписка, которая длится уже около двух лет, пока не дала конкретного результата.«Года два или больше мы занимаемся переписками, и нам всё обещают её сделать. Вот доигрались. Слава богу, что не убило никого», – пояснил Евгений Бабошкин.В Горхозе рассказали, что ранее Севавтодор расчистил проезжую часть, и пообещали, что сотрудники департамента скоро установят временное ограждения опасного участка.Однако быстро отремонтировать поврежденную стенку вряд ли удастся – в этом году учреждение планирует начать проектирование, а сами работы могут сделать в следующем году, при условии, что на это выделят деньги.