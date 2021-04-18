В Балаклаве отметили 77-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Великий подвиг наших дедов. 77 лет назад 18 апреля советские войска освободили Балаклаву от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно в этот день у памятника генерал-майору Петру Георгиевичу Новикову собираются военнослужащие, чиновники, депутаты и местные жители. После возложения цветов здесь стройная колонна двинулась к другому знаковому месту – Братской могиле советских воинов-защитников Балаклавы. Там перед собравшимися выступили представители Правительства города, Законодательного собрания Севастополя и Черноморского флота.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Конечно, когда мы вспоминаем подвиг освобождения, мы всегда вспоминаем и подвиг защиты. Когда здесь, защитники Балаклавы, настоящие герои, раз за разом отбивали попытки неприятеля закрепиться на этом плацдарме. Каждая пядь земли здесь пропитана кровью. Каждая стенка, каждый камень помнят эти события».

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «В день освобождения Балаклавы мы собираемся здесь, чтобы почтить память тех героев, благодаря которым мы живём сегодня под мирным небом, благодаря которым мы не знаем, что такое война. Сегодня многие пытаются переписать историю, но мы этого не допустим. И в нашей стране, и в нашем городе – патриотической столице – мы всегда будем чтить память наших героев, отдавших жизни за наше счастливое настоящее».

АНДРЕЙ ПАЛИЙ, заместитель командующего Черноморским флотом по военно-патриотической работе: «За 35 дней наши войска и партизанские отряды разгромили 200-тысячную группировку противника в Крыму. Керчь, Симферополь, Ялта, и вот – Балаклава. Балаклава начинает памятные дни, посвящённые освобождению города-героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы. Всё начинается здесь. И так здорово идти по улицам и видеть, сколько мальчишек и девчонок с цветами, с портретами стоит на улицах».