В Балаклаве появится пункт таможенного пропуска для прибывающих в Севастополь яхт

В Балаклаве появится пункт таможенного пропуска. Его откроют в рамках создания яхтенной марины на берегу бухты. Активную работу в этом направлении ведут специалисты городского Департамента экономического развития и Севастопольской таможни – на данный момент готова вся необходимая проектная документация. Сейчас пункта пропуска, оборудованного специально для маломерных судов, нет не только в Балаклаве, но, в целом, в городе. Таможенное оформление и процедуры государственного контроля их владельцы вынуждены проходить на территории Севастопольского морского вокзала, расположенного в Южной бухте.

ЮРИЙ ВОЛОЩЕНКО, начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Севастопольской таможни: «Там причал большой, но он подходит больше для лайнеров, и достаточно неудобный для небольших судов. Ну, и плюс издержки по переходу для тех яхт, которые базируется в Балаклаве, порядка 50 километров вокруг мыса Херсонес. Если штормовая погода, может существенно затягиваться процесс».

Как ранее сообщали в Правительстве Севастополя, пункт пропуска планируется обустроить в здании бывшей Водолечебницы имени Константина Гинали. Она функционировала в XIXвеке и является объектом культурного наследия.

ЮРИЙ ВОЛОЩЕНКО, начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Севастопольской таможни: «Надеемся, что проект будет реализован в ближайшее время и будет привлекательным как для российских яхтсменов, так и для иностранных, позволит снизить их издержки, ну, и, в целом, повысит привлекательность Севастополя».