В Балаклаве сгорел частный жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по городу Севастополю

Севастопольские спасатели потушили пожар в частном жилом доме в Балаклаве. Сообщение о возгорании поступило оперативному дежурному Главного управления МЧС России по Севастополю рано утром, в 4 часа 39 минут – загорелся дом, расположенный по Деметринской улице. По указанному адресу выдвинулись силы МЧС: два отделения четвёртой, одно отделение первой пожарно-спасательных частей и ПСЧ-12 «Терновка».

На месте спасатели установили: дом горит открытым пламенем. Ранг пожара повысили до 1-БИС, дополнительно к месту направили одно отделение второй пожарно-спасательной части и ПСЧ-11 «Орлиное».

Открытое горение локализовали через два часа. Полностью последствия возгорания ликвидировали к 9 утра.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекли 28 человек и 14 единиц техники. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет.

Причины происшествия выясняет оперативно-следственная группа МЧС.