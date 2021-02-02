В Балаклаве зацвёл первый в 2021 году миндаль

Мгновения весны. В Балаклаве расцвёл миндаль. Дерево, украшенное светло-розовыми цветами, раскинулось над Храмом 12-ти апостолов, сделав вид на бухту ещё прекраснее. Этот удивительный пейзаж уже привлёк к себе внимание севастопольцев, в чьи объективы попала эта по-настоящему весенняя картина. А на сладкий запах бутонов уже слетелись пчёлы, мирно опыляющие дерево в лучах тёплого зимнего солнца.

Впрочем, зимнее цветение – не редкость для южного Севастополя. Благодаря мягким зимам нежно-розовые цветы распускаются необычайно рано на улицах нашего города вот уже который год подряд. 2021-й не стал исключением. После Крещенских морозов воздух наполнился долгожданным теплом, благодаря которому и распустились первые предвестники грядущей весны, радуя севастопольцев своей нежной красотой.