В Белогорске и в Бахчисарае выпало около месячной нормы осадков

На востоке Крыма и в Бахчисарае выпало около месячной нормы осадков, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника Крымского гидрометцентра Веронику Шенгелай.

Крым потратил 50 млн рублей на привлечение самолета для усиления осадков «В Белогорске выпало 46 мм осадков, а в Бахчисарае находится – выпало 59 мм. Это около месячной нормы», — сообщила она, добавив, что в Судаке на реках Ворон и Ай-Серез зафиксировано 38-40 мм осадков, что также является около месячной нормы.

Власти Бахчисарая рассказали, что дождь подтопил несколько домовладений. Кроме того, из-за непогоды грязевые потоки пошли по городским улицам.