В Белогорском районе у крымчан изъяли более семи килограммов конопли

Два жителя Белогорского района организовали плантацию по выращиванию конопли. Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ, передает пресс-служба регионального ведомства.

В Крыму более пяти килограммов конопли изъяли у 20-летнего мужчины «Сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю совместно с коллегами из МВД по РК задержаны два жителя Белогорского района 1991 года рождения, у которых обнаружена крупная партия наркотического средства – марихуаны. Установлено, что два местных предпринимателя приобрели частные дома, где организовали плантацию по выращиванию конопли», — уточнили в сообщении.

«Предприниматели» привлекали к сбору и обработке наркосодержащего растения безработных односельчан. Затем марихуану крымчане продавали местным жителям.