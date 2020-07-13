В ближайшие часы на Крым обрушатся ливень, грозы, град и шквал

В ближайшие один-два часа и до конца суток 13 июля, ночью и утром 14 июля в Крыму ожидаются местами ливни, грозы, град и шквал 20-25 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Крыму от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 13 июля, ночью и утром 14 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.