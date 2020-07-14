В ближайшие дни в Симферополь поступит вода из Тайганского водохранилища, — Аксёнов

В ближайшие дни в Симферополь поступят первые 15 тысяч кубометров воды по новому водоводу Белогорск – Симферополь. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

Фото с glava.rk.gov.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил место строительства водовода Белогорск – Симферополь. Сергей Аксёнов осмотрел полевой лагерь, где располагается личный состав военных трубопроводчиков Министерства обороны, силами которых выполняются работы по прокладке трубы по временной схеме из Тайганского водохранилища в город Симферополь.

Глава республики поблагодарил специалистов Министерства обороны РФ за оперативную работу и сообщил, что в ближайшие дни в Симферополь начнут поступать первые 15 тысяч кубометров воды. В общем, в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды, что позволит практически в полном объеме закрыть потребность Симферополя и обеспечит жителей питьевой водой.

К выполнению задач привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.